Cem Yılmaz'dan Tarkan'a esprili gönderme!

'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, son dönemde hakkında çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Tarkan'a, Cem Yılmaz'dan esprili yanıt geldi.

Benim de Kaz dağlarına hic gitmisligim yoktu. Senelerce vay villası var dediler ! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan .Her şerde hayır vardır. Yatım var,saçım da var bunlar ok ❤️ @tarkan https://t.co/Ja1HIvRfZn — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 11, 2022

"YATIM DA VAR SAÇIM DA!"



Tarkan'ın "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum." mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz Dağları'na hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce 'Vay villası var' dediler! Dedim, 'Olabilir' ve oradan yer aldım. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok." mesajını paylaştı.

AİLESİYLE TATİLDE



Öte yandan ünlü şarkıcı, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte tatil yapıyor. Hangi ülkeye gittiğini açıklamayan ünlü isim, ailesiyle çekilen karesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

"ŞARKI POLİTİK AMAÇ MI TAŞIYOR?"



Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında dinleyicilerle buluşturduğu 'Geççek' adlı single ile çok konuşulmuştu. Daha yayınlanmadan önce 'Geçecek' yerine 'Geççek' adını verilen şarkının Türkçe'nin bozulmasına hizmet edeceği tartışması başlamıştı. Sözleri ortaya çıktıktan sonra "Türkçeyi katlediyor." tartışması, yerini "Şarkı hükümet karşıtı politik amaç mı taşıyor?" sorusuna bırakmıştı.

'GEÇÇEK'İN KLİBİ EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO OLMUŞTU



Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Geççek' adlı şarkı, YouTube'da 47 milyon, Instagram'da 12 milyon, Twitter'da ise 14.2 milyondan fazla görüntüleme almıştı.

'Geççek'in İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde ise dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video olmuştu.