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MagazinCan Yaman'a sosyal yardım derneği için ödül! "Onur duyuyorum"
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Can Yaman'a sosyal yardım derneği için ödül! "Onur duyuyorum"

2020 yılında yayınlanan 'Bay Yanlış' dizisinin ardından kariyerine İtalya’da devam eden yakışıklı oyuncu Can Yaman’a, Monte Carlo Film Festivali’nden ödül geldi.

03.05.2022 - 11:20 |
Can Yaman'a sosyal yardım derneği için ödül! "Onur duyuyorum"

Yakında dijital platformda yayınlanacak 'El Turco' dizisinde rol alacak olan Can Yaman, bu kez sosyal yardım projeleriyle adından söz ettirdi.

Zor durumdaki çocuklara yardım etmek için kurduğu 'Can Yaman for Children' isimli derneğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, Monte Carlo Film Festivali’nde sosyal yardım ödülünün sahibi oldu.

"ÖDÜLLENDİRİLMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Can Yaman, “Monte Carlo’da pek çok harika insanla harika vakit geçirdim. Güzel bir motivasyonla başladığım girişimim için ödüllendirilmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Can Yamana sosyal yardım derneği için ödül Onur duyuyorum

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