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Camdaki KÄ±z dizisine usta oyuncu dahil oluyor!

Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n sevilen dizisi Camdaki KÄ±z'a usta oyuncu Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu katÄ±lÄ±yor. YazÄ±cÄ±oÄŸlu dizide Cana'nÄ±n babasÄ± rolÃ¼nÃ¼ oynayacak.

28.02.2022 - 18:03 |
Camdaki KÄ±z dizisine usta oyuncu dahil oluyor!

BaÅŸrollerini Burcu Biricik, Feyyaz ÅžerifoÄŸlu, Nur SÃ¼rer ve Hande Ataizi'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ekranlarÄ±n sevilen dizisi Camdaki KÄ±z'a Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu katÄ±lacak. Usta aktÃ¶r YazÄ±cÄ±oÄŸlu dizide Canaâ€™nÄ±n (Hande Ataizi) babasÄ± Haluk Atasoy rolÃ¼ne hayat verecek. YazÄ±cÄ±oÄŸlu, dizide genÃ§ sevgilisi olan oldukÃ§a varlÄ±klÄ± bir adam olarak seyirciyle buluÅŸacak. Cana babasÄ±ndan yardÄ±m isteyecek.

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Camdaki KÄ±z dizisine usta oyuncu dahil oluyor

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