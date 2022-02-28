Camdaki KÄ±z dizisine usta oyuncu dahil oluyor!

BaÅŸrollerini Burcu Biricik, Feyyaz ÅžerifoÄŸlu, Nur SÃ¼rer ve Hande Ataizi'nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ekranlarÄ±n sevilen dizisi Camdaki KÄ±z'a Erhan YazÄ±cÄ±oÄŸlu katÄ±lacak. Usta aktÃ¶r YazÄ±cÄ±oÄŸlu dizide Canaâ€™nÄ±n (Hande Ataizi) babasÄ± Haluk Atasoy rolÃ¼ne hayat verecek. YazÄ±cÄ±oÄŸlu, dizide genÃ§ sevgilisi olan oldukÃ§a varlÄ±klÄ± bir adam olarak seyirciyle buluÅŸacak. Cana babasÄ±ndan yardÄ±m isteyecek.

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