'Bir Zamanlar Çukurova' setine giren hırsızı set görevlileri yakaladı!

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı, Murat Saraçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, ATV'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilginç bir olayla gündem oldu.

BALYOZLA KAÇTI!



Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; dört yıldır çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan yapımın ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeydi. Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.

Set ekibi, hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine alt kata indiklerinde bir kişinin elinde balyozla kaçtığını gördü. Set ekibi, şahsı kovaladı ve hastanenin bahçesinde yakalamadı. Daha sonra da polise haber verdi.

YÜZÜNÜ KAPATTI



Zanlının isminin Abuzer K. olduğu, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi. Zanlı, basın mensuplarını görünce, yüzünü kapatıp görüntü vermek istemedi.

"SENİ DAHA ÖNCE DE YAKALADIK"



Hastanenin güvenlik görevlisi, hırsızın yanına gelerek, "Seni daha önce de yakaladık. Neden hırsızlık yapıyorsun? Hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu kez senden şikayetçi olacağız” dedi.

Zanlı polis merkezine götürülürken, Bir Zamanlar Çukurova dizisi çekimleri kaldığı yerden devam etti.