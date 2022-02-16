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Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı!

TV8'de yayınlanan başrolünü Binnur Kaya'nın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 61. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Kırmızı Oda'nın final haberini duyuran Binnur Kaya, final haberini duyurup "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu bu cuma noktalıyoruz. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" dedi.

16.02.2022 - 10:48 |
Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı!

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın bir psikoloğu canlandırdığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekran yolculuğunu sonlandırıyor.

BİNNUR KAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI


Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Binnur Kayadan Kırmızı Odaya veda paylaşımı

 

ERKAN PETEKKAYA GERİ DÖNMÜŞTÜ


Kırmızı Oda yeni sezonda istenilen reytinglere ulaşamayınca dizinin sevilen karakterlerinden olan Delikanlı Sadi geçtiğimiz bölümlerde yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi'nin gelişi de diziyi kurtarmaya yetmedi.

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