Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Oyuncu Bige Önal, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Önal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Oyuncu, köpeğinin rahatsızlandığını söyledi:

"Çok şükür ki ameliyat olmasına gerek kalmadı. Şu an sağlığına kavuştu."

Bige Önal, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Aras Bulut İynemli ile yan yana görünmemesi hakkında ise “Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz” açıklamasını yaptı.