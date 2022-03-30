GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinBige Önal : Aras'la gayet iyiyiz
HaberlerMagazin Haberleri Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz
ABONE OL

Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İymenli ile sevgili olan Bige Önal, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Önal, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz" dedi

30.03.2022 - 12:12 |
Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Oyuncu Bige Önal, önceki gün Etiler'de görüntülendi.  Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Önal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Oyuncu, köpeğinin rahatsızlandığını söyledi:

"Çok şükür ki ameliyat olmasına gerek kalmadı. Şu an sağlığına kavuştu."

Bige Önal, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Aras Bulut İynemli ile yan yana görünmemesi hakkında ise “Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz” açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!

'İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadık' diyen Seyhan Soylu ifade verdi!

'İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadık' diyen Seyhan Soylu ifade verdi!

Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'

Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'

Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Sıradaki Haber