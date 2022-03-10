Bergüzar Korel minik kızı ile poz verdi!

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Bir süredir İngiltere'de bulunan ünlü çiftten Korel, paylaşımlarına yenisini ekledi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Korel, kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.

"SEN EN GÜZEL RENKLERİN TA KENDİSİSİN"



Leyla'nın yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, paylaşımına; "Kızlara pembe giydirmek bence çok cinsiyetçi... Ama kendi zevkine göre full siyah, kahve ve gri giydirmek aşırı feminist!' Hı hı canım, evet. Sen de haklısın! İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaş, bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..." notunu düştü.

39 yaşındaki Bergüzar Korel'in paylaşımları kısa sürede 184 binden fazla beğeni aldı.