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Bengü oğlu Selim'in yüzünü ilk kez gösterdi!

Selim Selimoğlu ile evli olan şarkıcı Bengü, 1 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen ve Selim adını verdikleri oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

04.05.2022 - 17:18 |
Bengü oğlu Selim'in yüzünü ilk kez gösterdi!

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i, geçtiğimiz kasım ayında ise ikinci çocuğu Selim'i dünyaya getirmişti.

BAYRAMDA İLE POZU

Ünlü şarkıcı, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Bengü, 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderiye, nazar boncuğu emojisiyel birlikte "İyi bayramlar dileriz" ve "Biz" notunu düştü.

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