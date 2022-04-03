Bengü çocuklarıyla yeni yaşını kutladı!

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Bengü, geçtiğimiz aylarda yılbaşında sahnede olacağını duyurmuştu.

"KİMSENİN ANNELİĞİNE DOKUNMAYIN"

Ancak şarkıcı, "Oğlunuzla ilk yılbaşınızı beraber geçirebilirdiniz..." sözleriyle kendisine tepki gösteren bir takipçilerini yanıtsız bırakmamıştı. Ünlü isim, gönderisinde şöyle demişti:

"İzin almam gerekir miydi bilmiyorum ama bu ve bunun gibi yorum yapan kadın dostlarıma toplu bir cevap yazma gereği duydum. Müsaade ederseniz ben yarın oğlumun ve benim 40'ımızı çıkardıktan sonra işime dönüyorum. Çünkü ben en sevdiğim işi yaparak, çalışarak, üreterek ve şarkı söyleyerek mutluyum. Ben mutluysam çocuklarım da mutlu. Yılbaşı gecesi de onları erkenden öpüp, koklayıp ve uyutup sahnemde olacağım. Ne olur kimse kimsenin özel alanına girmesin! Nasıl anne olacağını en iyi annenin kendisi bilir. Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!"

"HEPİMİZDEN HEPİNİZE İYİ SENELER"

Ardından Bengü'den yeni yıl öncesi mutlu aile pozu gelmişti. Bengü fotoğrafın hemen altına, "Geçen sene bu zamanlardı… Yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki '2022'ye girerken bu masaya dört kişi oturalım karıcığım…' Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim yok! Hele bi pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler… Kaldı öyle mevzu… Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı süprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları; şöhreti kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim… Ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki! Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz… Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle…" notunu düşmüştü.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Tüm bunların ardından geçtiğimiz gün 43. yaşına giren Bengü, 1.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından doğum gününe özel bir fotoğraf yayınladı.

Çocuklarıyla objektif karşısına geçen ünlü isim, pastayla birlikte çekilen karelerine "Bu dünyadaki en büyük mükafatım sizsiniz çocuklarım. İyi ki doğmusum; iyi ki..." mesajını yazdı.

Kısa sürede 70 bine yakın beğeni alan şarkıcının gönderisine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden yüzlerce kutlama yorumları geldi.

"ŞU AN KISKANÇLIK YAPMADI"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Selim Selimoğlu ile birlikte hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, "Şükürler olsun sağlıklı ve çok kolay bir doğum oldu" ifadelerini kullanmıştı. Bengü, “Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Tam algılayamıyor ama biraz farkında. Şu an bir kıskançlık yapmadı ama sonrasında her çocuk gibi anne babayı paylaşırken yapabilir" demişti.

Ünlü şarkıcı, "Bundan sonrası bizde artık. İkisine de aynı sevgiyi, hatta Zeynep’e biraz daha fazla ilgiyi göstereceğiz” sözleriyle, duygularını dile getirmişti.