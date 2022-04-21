Behzat Uygur takipçisini ifşa etti!

Yıllar önce yayınlanan ‘Şahane Pazar’ programıyla hafızalara kazınan Behzat Uygur, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

“SENİN İLİŞKİLERİNE PRODÜKSİYON MU YAPACAĞIM”

Uygur’un bir hayranı oyuncuya sürekli “Üstadım nasılsın? Sizden bir ricam var. Video çekip yollar mısınız?” diye mesajlar göndermeye başladı. İlk mesaja cevap vermeyen Uygur, aynı kişiyi bu sefer farklı bir kız arkadaşı için video istediğini görünce engelledi.

Instagram hesabından gelen mesajları ifşa eden oyuncu, “17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım?” diyerek tepki gösterdi.

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz' ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk ile ilgili açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü.

"O ŞİMDİ ÇOK BEĞENİLEN BİR OYUNCU"

Behzat Uygur, "Bir Adana turnesindeydik. Babam mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk ‘Bunları satmam lazım’ deyince, babam ‘Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?’ diye sordu" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki ünlü tiyatrocu, "Çocuk ‘gelirim' deyince, babam otobüse aldı ve tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi. O şimdi çok beğenilen bir oyuncu, Caner Cindoruk oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Behzat Uygur'un yıllar önce yaşananları anlatmasına; bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Uygur, konuyla ilgili "Yahu bu güzel anıyı zaten Caner Cindoruk kardeşim, geçen sene Nejat Uygur belgeseli ve sanırım kitabında anlattı. Ben de uzun bir röportaj içinde örnek bir başarı öyküsü olarak bahsettim. Ne güzel bir anıya saçma sapan yorum yapanlar var" ifadelerini kullandı.

CANER CİNDORUK'TAN YANIT GELDİ

Caner Cindoruk da bu anısıyla ilgili bir tweet attı. Yakışıklı oyuncu, "Sessiz şarkıcı adlı hikaye kitabımda da, Nejat Usta'nın belgesinde de anlattığım bir hikayedir bu zaten. Kötü bir yorum gerektirecek bir durum yok, İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı da yok. Sadece mendil değil abi, tokaydı sattığım" mesajını yazdı.