Aziz dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Sette fenalaştı...

Oyuncu Eren Hacısalihoğlu sette fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.Kalbi sıkışan ve kendisini kötü hisseden ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Erenköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hacısalihoğlu taşikardi rahatsızlığı nedeniyle gözlem altına alındı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan başarılı oyuncunun yarın sabah kalbinden operasyon geçireceği öğrenildi.