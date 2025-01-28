Ayşe Barım tutuklandı! Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan adliyeye sevk edilen menajer Ayşe Barım, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen Barım'ın savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından savcılık Barım'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ayşe Barım'ın, hükümlü Çiğdem Mater Utku ve firari sanık Mehmet Ali Alabora ile birlikte, hükümlü Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu, Gezi olaylarının birinci derecede planlayıcıları arasında yer aldığı ifade edildi. Barım'ın, meşru hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olaylara yardım eden bir konumda olduğu ve bu sebeple soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

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Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

AYŞE BARIM'IN SAVCILIKTAKİ İFADESİNE ULAŞILDI

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın, savcılıktaki ifadesi ile sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Ayşe Barım, savcılıktaki ifadesinde, 2002'de sahibi olduğu menajerlik şirketini kurduğunu, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirtti.

Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcında, konuyla ilgili Mayıs 2013'te kimsenin kendisini aramadığını öne süren Barım, Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, beraber çalıştıkları bazı oyuncularla Gezi Parkı'ndaki eylemlerin başlangıcında buraya gittiklerini aktardı.

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Barım, "Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı'na gideceğini, 'Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz.' dediğini hatırlıyorum. Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum." beyanında bulundu.

GEZİ PARKI EYLEMLERİNDE ROL OYNAYAN OLUŞUMLARLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI SAVUNDU

Barım, Gezi Parkı'na hatırladığı kadarıyla 1 ya da 2 kez gittiğini, buradaki eylemlerde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla, topluluk veya oluşumla resmi veya gayri resmi ilişkisinin bulunmadığını, oyuncularından kimseyi buralara yönlendirmediğini savundu.

Hakkında çıkan "Evimde hepsinin kaseti var, siz rahat olun. Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım, elleri mahkum" şeklindeki haberleri iftira olarak nitelendiren Barım, "Gezi Parkı döneminde, benim yakın çevrem beni çok iyi tanır ve bilir. Ben yakın olduğum, ortak iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara da böyle bir açıklama yapma hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı. Bahse konu sanatçılara benim talimat vermem gibi bir durum söz konusu olamaz." savunmasını yaptı.

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BİLDİRİNİN KİM TARAFINDAN HAZIRLANDIĞINI BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ayşe Barım, Gezi Parkı'nda oyuncuların şiir okuduğu görüntülere ilişkin, bildiri, şiir ve yazıların kim tarafından yazıldığını ve bu yazıların oraya nasıl getirildiğini bilmediğini söyledi.

Birlikte çalıştığı oyunculardan kimsenin kendisine "Gezi Parkı'na gidelim." şeklinde yönlendirme yapmadığını öne süren Barım, Mehmet Ali Alabora ile ilgili görüşmelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Onunla (Mehmet Ali Alabora) o dönem Oyuncular Sendikası Başkanı olması nedeniyle, oyuncularla yakın temas içerisinde olduğundan görüşürdüm. Alabora'nın o dönem sosyal medyada hedef haline geldiğini hatırlıyorum, bu tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür. Başkaca irtibatıma bakıldığında kendisi ile görüşmem hiç yoktur. Birlikte çalıştığım oyuncularımın başlarına bu süreçte provokatif bir eylem gelmesinden endişe duymamdan ve Mehmet Ali'nin Oyuncular Sendikası Başkanı olması sebebiyle aramışımdır."

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Barım, Osman Kavala'yla olan tanışıklıklarının ise bir filmin galasıyla ilgili bina kullanımı konusu hakkında olduğunu öne sürdü.

#HelpTurkey isimli paylaşımların kendisiyle ilgisinin olamayacağını, oyuncularına yönlendirme yapmadığını kaydeden Barım, bilgisayarında ele geçirilen "Occupy Gezi Kadın" isimli görseli birisinin kendisine göndermiş olabileceğini, bu resimdeki kişiyi Bergüzar Korel'e benzetmiş olduğu için sakladığını savundu.

İfadesinin devamında oyuncuları korumakla yükümlü olduğunu aktaran Barım, bildiriye ilişkin görüşünün yayınlanmaması yönünde olduğunu, bildirinin kim tarafından hazırlandığını bilmediğini iddia etti.

Barım, 3 haftadır psikolojik anlamda kötü olduğunu, mağduriyetinin devlet tarafından giderilmesini istediğini, tek amacının işini en iyi şekilde yapmak olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KARARI

Ayşe Barım hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçun vasfı, fezleke içeriği, HTS kayıtları, sevk yazısında soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği ve delillerin toplanma aşamasında olduğunun belirtilmesi dikkate alındığında, Barım hakkında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Barım'ın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama sebebinin var kabul edilebileceği bildirilen kararda, şüpheliye isnat edilen suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı dikkate alındığında, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Kararda, şüpheli Barım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

“SORUŞTURMANIN AMACI EYLEMLERE KATILANLAR DEĞİL”

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Gezi Parkı olaylarının özetlendiği yazıda, “Ayrıca şu hususu da önemle vurgulamak gerekirse; soruşturmamızın konusu ve amacının Gezi Parkı eylemlerine katılanlar değil sivil toplum hareketlerini yönlendirip kullanarak ve şiddete evirerek mevcut hükümetin ortadan kaldırmasını amaçlayan organizasyonunun tüm yönleriyle açığa çıkartılmasıdır” denildi.

“BİLDİRİ KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR”

Ayşe Barım’ın, Mehmet Ali Alabora ile telefon konuşmalarının da yer aldığı sevk yazısında, “Gezi olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı’nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişi yapıldığı, devam eden görüşme içeriklerinde bahse konu Gezi Parkı’na ilişkin bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif şekilde gerçekleştirildiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiği, bu şekilde şiddete evrilen eylemler sürecinde daha fazla kitlesellik arayışı içerisinde oldukları açıkça anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

HANGİ OYUNCU İLE KAÇ KEZ KONUŞTU

Sevk yazısında Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olayları sırasında hangi oyuncuyla kaç defa konuştuğu bilgileri de detaylı bir şekilde yer aldı. Yazıya göre Ayşe Barım Mehmet Ali Alabora ile 3 kez, Bergüzar Korel ile 7 kez, Ceyda Düvenci ile 4 kez, Dolunay Soysert ile 10 kez, Halit Ergenç ile 12 kez, Mehmet Günsür işe 1 kez, Nehir Erdoğan ile 2 kez, Selma Ergeç ile 8 kez, Nejat İşler ile 2 ve Rıza Kocaoğlu ile de 1 kez görüştüğü bilgileri yer aldı.

“ETKİ AJANLIĞI İTİBARİYLE”

Yazıda ayrıca Ayşe Barım’ın menajerlik şirketine bağlı oyuncuların 2021 yılında yaşanan orman yangınları ve deprem felaketlerinden sonra eş zamanlı paylaşım yaptıklarına değinilerek, “Ülkemizi uluslararası arenada yetersiz gösterme adına sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldıkları tespitinin soruşturma evrakımıza dahil edildiği, şüphelinin şirket faaliyetlerinin yöneldiği etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya açısından dikkate değer olduğu..” denildi.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU’NA DA SORUŞTURMA

Öte yandan önceki günlerde soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da, “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatıldığı bilgisi de sevk yazısında yer aldı. Yazıda Ergenç ve Kocaoğlu’nun, Ayşe Barım ile olan yoğun irtibatlarını açıklayamadıkları, kaçamaklı cevaplarıyla şüpheliyi kayırma saiki ile hareket ettikleri anlatıldı.