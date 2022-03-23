Arda Kural'dan arabesk albüm geliyor!

Son günlerin en çok konuşulan ismi Arda Kural, Melis Güvenç’in Youtube kanalında 'İzleMelis'in' programına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Arda Kural programda arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini söyledi.

Kural "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım. Konser vereceğim" dedi. Yaşadığı zorlu süreçlerden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, “Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım. Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım. Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Manyak olmuşum, aşık olamam"

10 yıllık süre içinde hiç ilişkisi olmadığını anlatan Arda Kural, aşka inanmadığını söyleyerek, “Aile kurmak istemiyorum. Şu an aile kurarsam zaten çok tuhaf olur. 10 yıl içinde hiç ilişkim de olmadı sadece takıldım. Aşk yaşamayı kim istemez ama aşk iğrenç bir şey. Zaten manyak olmuşum bunun üzerine bir de aşk yaşayacak halim yok” dedi.