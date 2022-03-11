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Ahsen Eroğlu'nun on parmağında on marifet!

Oyuncu Ahsen Eroğlu, geçtiğimiz yıl final yapan 'Menajerimi Ara' dizisinde 'Dicle' karakteriyle adından sıkça söz ettirdi. Resim sanatına merak saran genç oyuncu, eserlerini açtığı Instagram hesabında yayınlıyor. Eroğlu, resim yeteneğiyle de kendine hayran bırakıyor.

11.03.2022 - 10:38 |
Ahsen Eroğlu'nun on parmağında on marifet!

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahsen Eroğlu, son dönemde oyunculuk performansı kadar resim yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllardır hem tuval üzerine yağlı boya hem de dijital olarak resimler yapan 27 yaşındaki oyuncu, eserlerini Instagram’da açtığı ‘Ahsen Eroğlu Art’ sayfasında paylaşıyor.

Ahsen Eroğlunun on parmağında on marifet

HEDEFİ SERGİLER AÇMAK


Ahsen Eroğlu, soyut resimlerden portrelere geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyor. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan, ardından oyunculuk eğitimi alan Eroğlu, resim sanatında da kendini geliştirerek sergiler açmayı hedefliyor.

Ahsen Eroğlunun on parmağında on marifet

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