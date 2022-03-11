Ahsen Eroğlu'nun on parmağında on marifet!

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahsen Eroğlu, son dönemde oyunculuk performansı kadar resim yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllardır hem tuval üzerine yağlı boya hem de dijital olarak resimler yapan 27 yaşındaki oyuncu, eserlerini Instagram’da açtığı ‘Ahsen Eroğlu Art’ sayfasında paylaşıyor.

HEDEFİ SERGİLER AÇMAK



Ahsen Eroğlu, soyut resimlerden portrelere geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyor. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan, ardından oyunculuk eğitimi alan Eroğlu, resim sanatında da kendini geliştirerek sergiler açmayı hedefliyor.