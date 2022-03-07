Ahmet Kural’dan sevenlerine üzücü haber! Bu sözlerle duyurdu

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

"DÜĞÜN SENEYE"

Öte yandan yaz tatilinde Bodrum'da objektiflere yansıyan çift, ayaküstü basın mensuplarıyla muhabbet etmişti.

Ünlü oyuncu, düğün sorusuna; Yakın zamanda, önümüzdeki sene” karşılığını vermişti. Çağla Gizem Çelik’in ailesi ikiliye eşlik ederken, Ahmet Kural’ın iyiden iyiye aileye girdiği anlaşılmıştı.