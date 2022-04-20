"Ah Nerede" dizisinde Hulusi Kentmen’i oynayacak kişi belli oldu!

Orhan Aksoy’un 1975 yapımı “Ah Nerede” filminin dizi uyarlaması için kolları sıvayan 10. Ev yapım şirketi oyuncu seçimlerine devam ediyor. Dizide, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerin rollerini kimlerin canlandıracağı merak konusuydu.

“Ah Nerede”nin oyuncu kadrosuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Tv100'de Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Kübra Sülün ve Meryem Demirli yazıyor.

Dizide Hulusi Kentmen’in yani Ferit’in babası rolünü usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, Şükriye Atav’ın hayat verdiği Ferit’in annesi rolünü ise Ayşe Kökçü canlandıracak.

Dizinin başrol oyuncuları ve kanalı da önümüzdeki günlerde belli olacak.