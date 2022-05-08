'Aramızdaki Deniz' sanatseverlerle buluştu

Denef Huvaj, Türkiye’de yaşayan Kuzey Kafkasya halklarından oluşan diasporayı içeriden deneyimliyor. Sanatçının, sürgünü soyut bir dille anlattığı sergi, geçmişe bir keşif yolculuğu eşliğinde yersiz yurtsuzluk, ayrılık acısı, belirsizlik, ölüm korkusu ve kayıplara odaklanıyor. Sergide iki kıyıya ayrılan fotoğraflar, iki karşıyakada birbirlerinin hikayeleriyle, özlemleriyle büyümüş köy sakinlerinden oluşuyor. Adigey Cumhuriyetinde bulunan Penehes ve Afıpsıp köylerinden 1864 yılında Anadoluya gönderilen ve üç ayrı köye dağıtılan (Karaçalılık, Muratlar, Balıklıdere) köylüler 158 yıl sonra bu sergide bir araya geliyor. Aramızdaki Deniz sergisi 5-29 Mayıs tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkez sergi salonunda izleyicileriyle buluşuyor.

Geçmişte bir Aşkenaz Sinagogu olarak bilinen Schneidertempel, İstanbul’un tarihsel açıdan kozmopolit bir merkezi olan Galata’da, kültürel mirasıyla bu coğrafyada var olan farklı kültürleri temsil eden ve aynı zamanda korunabilmiş mimarlık örneklerinden biridir. Yeniden yaşama kazandırılan bu sinagog, sürgünü anlatan bir sergiye ev sahipliği yaparak kültürler arası köprü kurma özelliğini sürdürüyor. Sergide Denef Huvaj, bir görsel hikaye anlatıcısı olarak fotoğraflarıyla sürgünden kalanlara bakarken, coğrafyasından, kültüründen, ikliminden, geçmişinden koparılan bir halkın ilelebet dinmeyecek ayrılık acısının meskeni olabileceğini anlatıyor.

Afiş Tasarım : Burcu Binguler

Çeviri (Adigece): Şengül İyigün

Sergi, Pazartesi günleri kapalı, diğer günler ise 11.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Sergiye giriş ise ücretsiz.

Adres: Felek Sokak N:1 Karaköy / İstanbul, Türkiye İletişim: 0212 249 01 50 sanat@schneidertempel.org