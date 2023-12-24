Irakâ€™Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len PenÃ§e-Kilit harekat bÃ¶lgesinde Ã¼s bÃ¶lgesine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ AbdÃ¼lkadir Ä°yem(25), Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Arslan(24), Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Cebrail DÃ¼ndar(25), Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Semih YÄ±lmaz(23), Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Enis Budak(22) iÃ§in ÅžÄ±rnakâ€™ta 23â€™Ã¼ncÃ¼ Piyade TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Mili Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral SelÃ§uk BayraktaroÄŸlu, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ziya Cemal KadÄ±oÄŸlu,Â AK Parti ÅžÄ±rnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Yarka, kamu kurumlarÄ±nÄ±n temsilcileri ve ÅŸehitlerin silah arkadaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±. Åžehitlerin cenazelerinin tÃ¶ren alanÄ±na getirilmesinin ardÄ±ndan Ã¶z geÃ§miÅŸleri okundu.Â

Edilen dualarÄ±n ardÄ±ndan Åžehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Abdulkadir Ä°yemâ€™in cenazesi Gaziantepâ€™e Åžehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Arslanâ€™Ä±n cenazesi Yozgatâ€™a, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Cebrail DÃ¼ndarâ€™Ä±n cenazesi Mardinâ€™in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esine, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Enis Budakâ€™Ä±n cenazesi Manisaâ€™ya, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Kemal Aslanâ€™Ä±n cenazesi ElazÄ±ÄŸâ€™a, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Semih YÄ±lmazâ€™Ä±n cenazesi Ã‡orumâ€™a gÃ¶nderilmek Ã¼zere Åžerafettin ElÃ§i HavaalanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

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