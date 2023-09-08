Lisede ''sınıfta kalma'' geri döndü! 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselere ilişkin yeni kararlar geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre liselerde sınıf tekrarının detayları belli oldu.
08.09.2023 - 10:17 |
Liselerde sınıf tekrarı geri geldi. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.