Lisede ''sınıfta kalma'' geri döndü! 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak

Liselerde sınıf tekrarı geri geldi. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.