°
Şehir seçiniz
    BİST8.3790.49EURO28.770.22USD26.850.18ALTIN 1.662.300.45
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Gazete Vatan Logo
    HaberlerHaber İçi Linkleme Haberleri Lisede ''sınıfta kalma'' geri döndü! 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak
    ABONE OL

    Lisede ''sınıfta kalma'' geri döndü! 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselere ilişkin yeni kararlar geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre liselerde sınıf tekrarının detayları belli oldu.

    08.09.2023 - 10:17 |
    Lisede ''sınıfta kalma'' geri döndü! 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak

    Liselerde sınıf tekrarı geri geldi. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

    GÜNCEL HABERLER

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 2500 liraya gözünü dikti, tarih verildi

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın 2500 liraya gözünü dikti, tarih verildi

    PKK’nın sözde sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

    PKK’nın sözde sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

    Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

    Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı