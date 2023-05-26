Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan kim?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 50 bin TL ödülü kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zuhal Topal açıklıyor. Birinci, Zuhal Topal ve yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ile belirleniyor. Peki 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci Betül oldu. Betül, 50 bin TL ödülü kazandı.