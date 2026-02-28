GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZüber’den açıklama
HaberlerGündem Haberleri Züber’den açıklama

Züber’den açıklama

28.02.2026 - 18:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

Züber’den açıklama

Züber, Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt hakkında yürütülen adli sürece ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testler negatif çıkmış; hiçbir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmamıştır. Süreç, hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edilmiştir. Türkiye’nin en sevilen yerli markalarından biri olan Züber, ilk günden bu yana tüketicileriyle kurduğu güven bağı ve iyi içerikli ürün anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Firma, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sevilen ve yenilikçi ürünler geliştirmeye; üretim, yatırım ve istihdam alanlarında büyümeyi sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Güncel Haberler

Züber’den açıklama
#Gündem

Züber’den açıklama

Zonguldak Alaplı Çayı yüzlerce kuş türüne köprü oluyor
#Gündem

Zonguldak Alaplı Çayı yüzlerce kuş türüne köprü oluyor

Tekne Orucu İftar Programı'nda yüzlerce çocuk aynı anda iftarını açtı
#Gündem

Tekne Orucu İftar Programı'nda yüzlerce çocuk aynı anda iftarını açtı