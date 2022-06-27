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Tehlike baş gösterdi! Taşan dereler sebebiyle yollar nehre dönüştü

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü.

27.06.2022 - 02:17 | | İHA
Tehlike baş gösterdi! Taşan dereler sebebiyle yollar nehre dönüştü

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Birçok vatandaş iş yerlerini su basmaması için önlem aldı.

Köylerdeki ve merkezi konumdaki ev işyerlerini su bastı

Gece saatlerinde etkili olmasını beklenen sağanak yağmur için AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tutuyor. Yaşamı olumsuz etkileyen yağmur bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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