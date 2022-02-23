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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

23.02.2022 - 22:59 | | Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak maden ocaklarına operasyon düzenlendi. Ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 kaçak göçmen, ardından işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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