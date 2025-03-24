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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi

24.03.2025 - 16:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi

Zonguldak'ta 8 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 8 ocağın çevresinde 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

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