Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Göçük, saat 12.15 sıralarında Kilimli ilçesindeki TTK Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında meydana geldi.

Üzerine taş kömür ve toprak yığınları gelen Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar ile bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışması sürüyor.