Zonguldak'ta göçükte ölen madenci son yolculuğuna uğurlandı

Göçük, dün Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Gelik Müessesesi’nde meydana geldi. Yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı’nda çalışan maden işçisi Tevfik Soy, göçüğün altında kaldı. Yakınında çalışan Harun Kara ayağından yaralanırken, ismi öğrenilemeyen başka bir maden işçisi ise göçükten kaçarken düşerek hafif yaralandı. Tevfik Soy ve diğer 2 işçi, TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla maden ocağından yüzeye çıkarıldı. 3 işçi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan, 2 çocuk babası Tevfik Soy, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HELALLİK ALINDI

Tevfik Soy’un cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde cenaze aracıyla alınarak, memleketi Bartın’a bağlı Ağdacı Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Evin önünde madenci Soy’un eşi Gülbahar Soy, evden aldığı Türk bayrağını tabutun üzerine serdi ve dua edip gözyaşı döktü. Evin önünde dualar edilirken, madencinin yakınlarından helallik alındı.

Haberin Devamı

Cenaze, daha sonra aynı mahalledeki İmam Hatip Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Bartın Belediye Başkan Vekili Selim Karakaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, madencinin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında madenci Soy’un babası Cavit Soy, güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tevfik Soy, Ağdacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tevfik Soy’un, daha önceden Bartın Belediyesi’nde elektrik teknikeri olarak çalıştığı, 2019 yılında kura ile TTK’ye girerek maden ocağında çalışmaya başladığı öğrenildi.