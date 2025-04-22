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Zonguldak'ta çıkan yangında mahsur kalan görme engelli vatandaşı, otopark görevlisi kurtardı

22.04.2025 - 16:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)-

Zonguldak'ta çıkan yangında mahsur kalan görme engelli vatandaşı, otopark görevlisi kurtardı

Zonguldak'ta gecekonduda çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. Dumanlar arasında kalan görme engelli Ahmet Çakmak'ı, belediyede otopark görevlisi olarak çalışan Hakan Bahadır kurtardı.

Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak’ta görme engelli Ahmet Çakmak’ın yaşadığı tek katlı gecekonduda öğle saatlerinde elektrikli şofbenden kaynaklanan yangın çıktı. Büyüyen yangın, yandaki 3 katlı binaya sıçradı.

Zonguldakta çıkan yangında mahsur kalan görme engelli vatandaşı, otopark görevlisi kurtardı

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, dumanların arasında kalan görme engelli Ahmet Çakmak’ı Zonguldak Belediyesi’nde otopark görevlisi olarak çalışan Hakan Bahadır kurtardı.

Zonguldakta çıkan yangında mahsur kalan görme engelli vatandaşı, otopark görevlisi kurtardı

Bahadır, Çakmak’ı evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Çakmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi, 3 katlı binada ise zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldakta çıkan yangında mahsur kalan görme engelli vatandaşı, otopark görevlisi kurtardı

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