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Zonguldak'ta akıl almaz olay! Sarhoş adam köpeği ısırdı

20.05.2025 - 16:50Güncellenme Tarihi:
Zonguldak'ta akıl almaz olay! Sarhoş adam köpeği ısırdı

Zonguldak'ta alkollü olduğu öne sürülen 34 yaşındaki Ömer V. hem yavru köpeği ısırarak zarar verdi, hem de etrafa saldırdı.

İddialara göre olay, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. 34 yaşındaki Ömer V. ortalığı birbirine kattı. Şüpheli; caddede alkolün etkisiyle bir yavru köpeği önce ısırdı, sonra da yerden yere vurarak köpeğe acımasızca şiddet uyguladı.

Durumu gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan hali bulunan Ömer V.'ye yaklaşmakta zorluk çıkarınca jandarma ekipleri de olay yerine hareket etti. Jandarmalar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla tedavi altına alınmak isteyince ikinci bir kez daha zorluk çıkardı. Ancak şahıs tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan alkollü şahısın köpeği ısırması ve şiddet uygulaması nedeniyle; köpeğin vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve durumunun iyi olduğu kendisine uygulanan şiddet sonucu bir hayli korktuğu gözlendi.

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