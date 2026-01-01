Zonguldak'da kar nedeniyle metruk binanın bir bölümü çöktü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.01.2026 - 21:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle metruk bir binanın çatısı ve 2’nci katın duvarlarının bir bölümü çöktü. Çökmeyle birlikte elektrik telleri de zarar görünce, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akarca Mahallesi Fota Sokak üzerinde meydana geldi. 2 katlı metruk binanın çatısı ve 2'inci katının bir kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çocukların kartopu oynadığı sırada çöken kısımdan saçılan parçalar nedeniyle elektrik telleri zarar gördü. Mahallede elektrik kesintisi oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kar yağışı altında adrese güçlükle ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Hava koşullarının normale dönmesiyle binanın yıkımının başlayacağı öğrenildi.

