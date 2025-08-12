Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı: 9 öğretim görevlisi alınacak

Haberin Devamı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2025 için yayınladığı personel alımı ilanı ile birlikte 9 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. İşe alımla ilgili detaylı bilgiler:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanı alımı başvuru şartları ve takvimi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları duyurdu. İşte başvuru için gerekli bilgiler ve süreç:

Genel başvuru şartları

Devlet memurluğu: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak.

ALES: En az 70 puan. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacaklar için ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Yabancı dil: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğer bir puan almak.

Özel durumlar:

Yabancı dille eğitim veren programlar için ilgili dilden en az 85 puan veya eşdeğeri.

Üniversite senatosu, ALES ve yabancı dil puan barajlarını yükseltme hakkına sahip.

Not sistemlerinin (4’lük, 5’lik) 100’lük sisteme çevrilmesinde YÖK kararları esas alınır.

Özel şartlar ve muafiyetler

Araştırma görevlisi:

Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

Öğretim görevlisi:

En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans ve yüksek lisansı bir arada veren programlardan mezun olmak.

Meslek yüksekokullarında uzmanlık alanıyla ilgili olmayan programlar için en az lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Meslek yüksekokullarında uygulamalı dersler için en az lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

Muafiyetler:

Doktora veya uzmanlığını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanlarına atanacak olanlar ve hali hazırda öğretim elemanı olarak çalışanlar merkezi sınav (ALES) şartından muaftır.

Meslek yüksekokulları için başvurularda yabancı dil şartı aranmaz (özel durumlar hariç).

Başvuru işlemleri

Gerekli belgeler

Dilekçe: Başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmeli.

Başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmeli. Kimlik fotokopisi

Mezuniyet belgeleri: Lisans, yüksek lisans ve/veya doktora diplomalarının fotokopisi veya E-Devlet çıktısı. (Yurtdışı diplomalar için denklik onayı şarttır.)

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktora diplomalarının fotokopisi veya E-Devlet çıktısı. (Yurtdışı diplomalar için denklik onayı şarttır.) Transkriptler: Lisans, yüksek lisans ve/veya doktora transkriptlerinin fotokopisi.

Lisans, yüksek lisans ve/veya doktora transkriptlerinin fotokopisi. Yabancı dil belgesi

Fotoğraf: 1 adet.

1 adet. Özgeçmiş

ALES belgesi

Adli sicil belgesi: En fazla 1 aylık olmalı.

En fazla 1 aylık olmalı. Askerlik durum belgesi: Erkek adaylar için.

Erkek adaylar için. Hizmet/tecrübe belgesi: Onaylı.

Onaylı. Başvuru formu

Sınav takvimi

Duyuru başlangıç tarihi: 12.08.2025

12.08.2025 Son başvuru tarihi: 26.08.2025

26.08.2025 Ön değerlendirme sonuç ilan tarihi: 02.09.2025

02.09.2025 Giriş sınav tarihi: 09.09.2025

09.09.2025 Sonuç açıklama tarihi: 16.09.2025

Bazı önemli notlar

Başvuru yöntemi: Başvurular, şahsen veya posta yoluyla, ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır.

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla, ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır. Eksik ve geç başvurular: Postadaki gecikmeler veya eksik belgeli başvurular kabul edilmez.

Postadaki gecikmeler veya eksik belgeli başvurular kabul edilmez. Birden fazla başvuru: Aynı anda birden fazla kadroya başvuru yapılamaz. Tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılır.

Aynı anda birden fazla kadroya başvuru yapılamaz. Tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılır. Sonuçların duyurulması: Sonuçlar http://w3.beun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Branşlar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne alınacak personellerin belirlenen branşları şu şekilde: