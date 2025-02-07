Ziraat Bankası'nın promosyonları ne kadar? Ziraat Bankasının emekli promosyonlarından faydalanmak için gerekli şartlar nelerdi

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarı 2025

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı belli oldu. 2025 yılında Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilere maaşlarını taşımaları durumunda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon tutarları, emekli maaşı miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aşağıda maaş dilimlerine göre promosyon tutarlarına yer verilmiştir:

10.000 TL ’ye kadar olan maaşlar: 5.000 TL'ye kadar promosyon

10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar: 8.000 TL'ye kadar promosyon

15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar: 10.000 TL'ye kadar promosyon

20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL'ye kadar promosyon

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? sorusunu araştıranlar için; Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu almak isteyen emekliler için izlenecek adımlar şunlardır:

Maaş Taşıma Başvurusu: Emekli maaşını farklı bir bankadan alan emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak promosyon alma hakkı kazanabilirler. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir.

3 Yıllık Taahhüt: Banka, emeklilerden maaşlarını 3 yıl boyunca kendisinden alma taahhütü istemektedir. Bu taahhüt verilmeden promosyon ödemesi gerçekleşmez.

Promosyon Ödemesi: Taahhüt sözleşmesi imzalandıktan sonra promosyon tutarı emeklinin hesabına yatırılır.

Ziraat Bankası Promosyonu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birçok kişinin radarına takılan sorulardan biri de Ziraat Bankası promosyonu alırken nelere dikkat edilmeli? şeklinde. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

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1 - Taahhüt Süreci: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapmak isteyen emekliler, aldıkları promosyon tutarının kalan kısmını bankaya iade etmek zorundadır.

2 - Ek Kampanyalar: Bazı dönemlerde Ziraat Bankası, emeklilere özel ek kampanyalar ve avantajlı faizsiz kredi teklifleri sunabilir. Bu nedenle banka duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.