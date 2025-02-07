Ziraat Bankası'nın promosyonları ne kadar? Ziraat Bankasının emekli promosyonlarından faydalanmak için gerekli şartlar nelerdi
2025 yılında Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor. Emeklilerin banka promosyonları konusundaki beklentileri, 2025 yılında da güncelliğini koruyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi şubelerine taşıyan müşterilerine cazip promosyon ödemeleri sunarak rekabeti artırıyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası da bu yıl emekli promosyon tutarını güncelleyerek dikkat çeken bankalardan biri oldu. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyonu nasıl alınır? işte merak edilenler...
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarı 2025
Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı belli oldu. 2025 yılında Ziraat Bankası, SGK kapsamındaki (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilere maaşlarını taşımaları durumunda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon tutarları, emekli maaşı miktarına göre değişiklik gösteriyor. Aşağıda maaş dilimlerine göre promosyon tutarlarına yer verilmiştir:
10.000 TL ’ye kadar olan maaşlar: 5.000 TL'ye kadar promosyon
10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar: 8.000 TL'ye kadar promosyon
15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar: 10.000 TL'ye kadar promosyon
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL'ye kadar promosyon
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır? sorusunu araştıranlar için; Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu almak isteyen emekliler için izlenecek adımlar şunlardır:
Maaş Taşıma Başvurusu: Emekli maaşını farklı bir bankadan alan emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak promosyon alma hakkı kazanabilirler. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir.
3 Yıllık Taahhüt: Banka, emeklilerden maaşlarını 3 yıl boyunca kendisinden alma taahhütü istemektedir. Bu taahhüt verilmeden promosyon ödemesi gerçekleşmez.
Promosyon Ödemesi: Taahhüt sözleşmesi imzalandıktan sonra promosyon tutarı emeklinin hesabına yatırılır.
Ziraat Bankası Promosyonu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Birçok kişinin radarına takılan sorulardan biri de Ziraat Bankası promosyonu alırken nelere dikkat edilmeli? şeklinde. Bunun için dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1 - Taahhüt Süreci: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapmak isteyen emekliler, aldıkları promosyon tutarının kalan kısmını bankaya iade etmek zorundadır.
2 - Ek Kampanyalar: Bazı dönemlerde Ziraat Bankası, emeklilere özel ek kampanyalar ve avantajlı faizsiz kredi teklifleri sunabilir. Bu nedenle banka duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.