Ziraat Bankası'nda kayıtlı telefon numaranızı değiştirmek, bankacılık işlemlerinizin güvenliği ve kesintisizliği için kritik bir adımdır. Özellikle mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital kanalları aktif olarak kullanan müşteriler için güncel bir telefon numarası, SMS şifreleri ve bilgilendirme mesajlarının doğru kişiye ulaşmasını sağlar. Ziraat Bankası, bu işlemi şubeye gitmeye gerek kalmadan, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlama imkanı sunarak müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

Ziraat Bankası telefon numarası güncelleme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası'nda kayıtlı olan telefon numaranızı Ziraat Mobil uygulaması üzerinden birkaç basit adımla güncelleyebilirsiniz. Bu işlem için uygulamaya giriş yapmanıza gerek yok. İşte adım adım izlemeniz gerekenler:

Ziraat mobil uygulamasını açın: Telefonunuzda yüklü olan Ziraat Mobil uygulamasını açın. Eğer uygulama yüklü değilse, öncelikle uygulama mağazasından indirin.

Diğer işlemler menüsüne girin: Uygulamanın giriş ekranında, sağ alt köşede bulunan "Diğer İşlemler" butonuna dokunun.

SIM kart işlemlerini seçin: Açılan menüden "Telefon Sim Kart İşlemleri" seçeneğine tıklayın.

Telefon numarası güncelleme adımına geçin: Karşınıza gelen ekranda ikinci sırada yer alan "Telefon Numarası Güncelleme" seçeneğine basın.

Kimlik bilgilerinizi girin: T.C. kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu ilgili alanlara yazarak "Devam" butonuna tıklayın.

Kart bilgilerinizi doğrulayın: Banka veya kredi kartınızın ön yüzünde bulunan 16 haneli kart numarasını, kartınızın arka yüzündeki CVV kodunun ilk iki hanesini ve kart şifrenizi girerek "Devam" butonuna basın.

Kimlik kartınızı taratın: Bu aşamada sistem, kimliğinizi doğrulamanızı isteyecektir. İlk olarak kimlik kartınızın arka yüzünü, ardından da ön yüzünü telefonunuzun kamerasıyla okutmanız gerekmektedir. Kimliğinizin ön yüzünü okutabilmek için telefonunuzun NFC özelliğinin açık olması gerektiğini unutmayın.

Yeni telefon numaranızı girin: Kimlik doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra, yeni telefon numaranızı girmeniz istenecektir.

Doğrulama kodunu girin: Yeni telefon numaranıza gönderilen doğrulama kodunu (SMS şifresini) ilgili alana girin.

Bu adımları tamamladıktan sonra Ziraat Bankası'nda kayıtlı telefon numaranız başarıyla güncellenmiş olacak.