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Zeytinburnu'nda yakıt tankeri karaya oturdu

Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan 'Kadriye Ana' isimli yakıt tankerini kurtarma çalışmaları kapsamında hasar tespit incelemesi başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmaları sonrasında, uygunluk durumunda tankerin Tuzla Tersanesi'ne çekileceği öğrenildi.

29.11.2023 - 14:02 | | DHA
Zeytinburnu'nda yakıt tankeri karaya oturdu

İstanbul'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtınada Kadriye Ana isimli yakıt tankeri Zeytinburnu açıklarında sürüklenerek karaya oturmuştu. Gece saatlerinde ihbar üzerine tankere müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve itfaiye ekipleri 11 mürettebatı kurtardı. Ekiplerin çalışmaları sabah saatlerinden itibaren de devam etti.

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Yaklaşık 600 ton yakıt taşıyan gemiyi kurtarma çalışmaları kapsamında hasar tespiti gerçekleştirmek üzere aralarında gemi mürettebatı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelinin de bulunduğu yaklaşık 15 kişilik ekip 12.45 sıralarında bot ile yanaşarak tanker dışında, makine dairesi ve iç bölümlerinde inceleme yaptı.

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Hasar tespit çalışmalarının ardından uygunluk durumunda tankerin, Tuzla Tersanesi'ne çekileceği, işlem öncesinde fırtına şiddetinin azalmasının bekleneceği öğrenildi.

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