22.11.2025 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (AA)

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda, bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'taki iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö. içeri girerek, aralarında husumet olduğu öğrenilen iş yeri sahibi H.A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö'ye ateş etti.

Dışarıda bekleyen diğer iki kişi, silah seslerini duyarak iş yerine doğru ateş açtı.

Çatışma sırasında yan dükkanın önünde bulunan bir kişi, seken mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fatih A. ve Ümit Ö'nün ise olay yerinde yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi H.A, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

