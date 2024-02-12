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Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Öte yandan saldırganın da kimliği belli oldu.

12.02.2024 - 13:15 |
Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Güdüktüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ

Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. Mikail G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü.

Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği’nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır” denildi.

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