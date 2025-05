Zes ve Solarşarj’dan Türkiye genelinde şarj kolaylığı

Türkiye’de en yaygın şarj istasyonu ağına sahip markalarından olan Zes ile güneş enerjisi alanında kurumsal çözümler sunan Solarçatı’nın grup şirketi Solarşarj, gerçekleştirdikleri ‘Roaming İş Birliği’ ile elektrikli şarj altyapılarını birleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, bu ortaklık sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, ülke genelinde iki markanın da şarj istasyonlarına tek uygulama üzerinden erişebiliyor. Elektrikli araçlara kesintisiz sürüş hizmeti sunan Zes ve Solarşarj’ın altyapılarının birleşmesiyle birlikte, elektrikli araç sahipleri daha geniş bir erişim ağı üzerinden hizmet alabiliyor.

Markanın yenilenebilir enerji portföyü ve geleceğin teknolojilerine odaklanan çözümleriyle düşük karbon ekonomisinin hayata geçirilmesinde ilk adımı atan enerji şirketleri arasında olduğunu belirten Electrip Global & Zes CEO’su İnanç Salman, şunları söyledi: "Türkiye genelinde kapsama alanı artan elektrikli araç şarj istasyonlarımızla e-mobilitenin sektörel dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz. Sektör öncüsü bir şirket olarak Solarşarj ile yaptığımız Roaming iş birliğini de bu dönüşümü hızlandırmak adına çok önemli buluyoruz. Elektrikli araç şarj altyapımızı Solarşarj ile entegre ederek, sadece kapsama alanımızı genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de e-mobilite dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu stratejik iş birliği sayesinde kullanıcılarımız, iki marka arasında kesintisiz ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşarken, biz de sürdürülebilir ulaşım hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Zes olarak dijitalleşme, şebeke erişilebilirliği ve yenilenebilir enerjiye dayalı çözümlerle düşük karbon ekonomisinin temellerini atıyoruz. Türkiye’nin her köşesinde güvenilir, hızlı ve entegre şarj hizmetleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Haberin Devamı

"Yerinde üret, yerinde şarj et" yaklaşımıyla temiz enerji ekosistemine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Solarşarj Yönetim Kurulu Başkanı Utku Korkmaz ise bu iş birliğiyle ilgili "Elektrifikasyon tarafında bireysel ve ticari olarak hizmetlerimize devam ederken e-mobilite alanında da işimizin doğal bir parçası olarak lisansımızı aldık. Amacımız bugüne kadar güneş ve rüzgâr odaklı yaptığımız yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen temiz elektriğin, ‘yerinde üret, yerinde şarj et’ şeklinde enerjisini yenilenebilir enerjiden alarak elektrikli araç kullanıcısına ulaştırmak, temiz enerji ekosistemi için bir adım daha atarak ülkemize faydalı bir hale getirmektir. Bu şekilde Zes ile beraber ortak yazılım altyapısı kullanarak ve Roaming fonksiyonunu devreye sokarak elektrikli araç kullanıcısı için pratik bir şekilde Zes ve Solarşarj uygulamaları ile 2 firmanın şarj istasyonlarını kolayca kullanabilen bir ekosistem oluşturuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN YAYGINLAŞMASINA KATKI SAĞLANIYOR

Açıklamaya göre, hem e-mobilite deneyimini kolaylaştıran hem de sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlayan Roaming anlaşması sayesinde artık her iki markanın müşterileri Appstore ve Playstore’dan indirilen Zes ve Solarşarj uygulamalarıyla ülke genelinde her iki markaya ait şarj istasyonlarından faydalanabiliyor. Bu uygulamayla elektrikli araç kullanıcıları iki farklı şarj ağı arasında geçiş yaparken ek bir hesap oluşturmak zorunda kalmadan, aynı uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Her iki markanın uygulamalarında; kullanıcılar, araçlarına uygun soketi taktıktan sonra uygulama üzerinden "Şarj Et" butonuna basarak işlemi başlatabiliyor. Aracın şarj edilmesi süreci boyunca tüm performans verileri kullanıcılar tarafından anlık olarak takip edilebiliyor. İşlem tamamlandığında "Şarjı Durdur" butonuyla şarj sona erdirilebiliyor. Tüm şarj etkinlikleri ise uygulamanın "İşlemler" menüsündeki "Roaming" sekmesinden detaylı olarak incelenebiliyor.