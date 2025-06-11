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Avcılar Belediyesi Başkan Vekili belli oldu! Seçim sonuçlarından Yüksel Can çıktı

11.06.2025 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Avcılar Belediyesi Başkan Vekili belli oldu! Seçim sonuçlarından Yüksel Can çıktı

Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi.

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi.

Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi.

 

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