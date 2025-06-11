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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KAAN Endonezya’ya ihraç edilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KAAN Endonezya’ya ihraç edilecek

11.06.2025 - 12:14Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KAAN Endonezya’ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek" dedi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

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