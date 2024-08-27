Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.