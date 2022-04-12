Zekeriya Beyaz öldü mü? Zekeriya Beyaz hocanın hastalığı neydi, neden ve kaç yaşında öldü?

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Bir süredir kaldırıldığı hastanenin yoğum bakımında yaşam mücadelesi veren akademisyen ve yazar Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi. Peki, Zekeriya Beyaz hocanın hastalığı neydi, neden ve kaç yaşında öldü?

ZEKERİYA BEYAZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN, HASTALIĞI NEYDİ?

,Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınan Beyaz'ın aynı zamanda alzaymır hastası olduğu da öğrenildi.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep'te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde yaptı.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk görevine başladı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.

10 yıl kadar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır.