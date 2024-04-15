Zehirlenme tehlikesi yaşadı! Köpeğe sezaryen yapıldı

Hatay’da acil ihbarı ile sosyal medyaya düşen doğum sıkıntısı yaşayan köpeğin imdadına HAYTAP ekipleri ulaştı. Osmaniye’deki HAYTAP Tedavi Merkezine getirilen ve yaklaşık 2 saat süren zorlu sezaryen operasyonunda yavrularının 5'i ölü doğarken 1 yavru canlı olarak dünyaya geldi.

Operasyonu gerçekleştiren HAYTAP Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Hatay’dan getirilen köpeğin zamanla kısırlaştırma yapılmadığı için gebe kalmış olduğunu ve yavrulardan bir tanesinin doğum kanalına sıkışarak, hem anneyi hem de diğer yavruları zehirlediğini söyledi.

BEŞ YAVRU ÖLDÜ, BİR YAVRU KURTARILDI

Operasyonun iki saat sürdüğünü ifade eden Laçinbala, “Ameliyat sonunda 5 tane ölü, bir tane canlı yavruyu anne karnından çıkarttık. Yaklaşık 16 santim büyüklüğünde bir açık yara var. Yavruların zarları içeride patlamış ve anneyi de zehirlediğinden dolayı yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla onlara ikinci bir yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Ali Laçinbala, deprem merkezlerinden Hatay’da tedavi ve beslenme öncelikli olan çalışma projenin 1 yıl süreceğini, bu çerçevede 1500 uyuz tedavisi, 450 ortopedik operasyon ve 500 kısırlaştırma operasyonunun planlanmakta olduğunu sözlerine ekledi.