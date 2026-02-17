Zehir tacirlerine eş zamanlı baskın! 19 kişi yakalandı

Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar ve Fatih ilçeleri ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi.

21 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda delillere el konuldu.