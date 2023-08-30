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Zaferin simgesi haline gelen fotoğraf: 'Geceler süren yorgunluğuna rağmen ayaktaydı'

Etem Tem, Afyon Kocatepe'de yarattığı "Anıt Fotoğrafı" nasıl çektiğini, ülkenin kaderini belirleyen o sabahı ve ardından gelen günlerde neler yaşandığını Fikret Otyam ile 1960 yılında yaptığı söyleşide anlatıyor...

30.08.2023 - 07:29 |
Zaferin simgesi haline gelen fotoğraf: 'Geceler süren yorgunluğuna rağmen ayaktaydı'

Bu meşhur Fotoğraf 7 düvele karşı kazandığımız zaferin simgesi haline geldi. Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Fotomuhabiri Ethem Tem, Büyük Taarruz’un ilk saatlerinde yakaladığı bu karenin çekilme anını 1960 yılında Ulus Gazetesi’nde Fikret Otyam’a şöyle anlatmıştı:

“O sabah Kocatepe’deydik. Taarruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı.

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Tek başına, kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Bir ara o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim, adeta nefes almayacak kadar sessizce deklanşöre bastım, resmini çektim.”

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ATATÜRK’ÜN HEP YANINDAYDI

Etem Hamdi Tem, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nda görev yapan bir asteğmendi. 1921 yılından vefatına kadar da Atatürk’ün fotoğrafçılığını yaptı.

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Zaferin simgesi haline gelen fotoğraf: 'Geceler süren yorgunluğuna rağmen ayaktaydı'

Zaferin simgesi haline gelen fotoğraf: 'Geceler süren yorgunluğuna rağmen ayaktaydı'