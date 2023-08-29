Kayıp ünlü ekonomist Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! Köpeği sağ bulundu

Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı.

Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

74 GÜN SONRA KÖPEĞİ EVE DÖNDÜ

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

BULANA 1 MİLYON TL ÖDÜL

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi. Balıkesir'den ve Türkiye'den de yardım istediğini duyuran Angela Berzeg, "Lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum" diye konuşmuştu.

BERZEG’İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul’dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Köpeğin geri dönmesi üzerine, Berzeg’in İstanbul’da olan ailesine haber verildiği ve eşi Angela Berzeg’in Gönen’e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Tina’nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg’i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da "Köpek geldi. Aileyi çağırdık. Arkadaşlarla birlikte durum değerlendirmesi yapıp, arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. (DHA)