Z kuşağı yemek yapmayı bilmiyor! Yumurta bile kıramıyorlar

Arkadaşlık uygulaması FindingTheOne’ın 1500 katılımcıyla yaptığı anket, yemek yapmayı bilmeyen gençlerin sayısının arttığını ortaya çıkardı. Milliyet'te yer alan habere göre, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 64’ü, ‘yemek yapmayı bilmedikleri’ için dışarıda yemek yemeyi tercih ettiklerini söyledi. Araştırmaya göre, 18-28 yaş aralığındaki gençler, yemek pişirmeyi bilmedikleri için restorana gidiyor veya eve paket servis yapılması için sipariş veriyor. Katılımcılardan yüzde 61’i omlet pişirmeyi, yüzde 42’si eti sotelemeyi, yüzde 27’si çorba yapmayı bilmediğini söyledi.

‘BUNLARLA UĞRAŞAMAYIZ’

Söz konusu gençler, yemek pişirmeyi gereksiz bir stres kaynağı olarak gördükleri için öğrenmediklerini söyledi. Yemek pişirmek için birden fazla malzeme kullanmanın stres yarattığını ama tek malzemeli omletin bile sorun oluşturduğunu belirttiler. Ancak bazen eve davet ettikleri kız veya erkek arkadaşlarına, sipariş verdikleri yiyecekleri evde pişirmiş gibi yalan söylediklerini de itiraf ettiler. Gençler “Biz mutfakta büyümedik. Hazır yemekler bizi kurtarıyor” dedi. Oysa eskiler, kalbe giden yolun iyi yemek pişirmekten geçtiğini düşünüyordu.

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8 - Her 10 gençten 8’i paket servis istiyor.

% 86 - Pahalı diye restorana gitmekten çekinen Z kuşağı oranı. Bu yüzden paket servis siparişi veriyorlar.