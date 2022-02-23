Z harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir?
Günlük hayatta kullanılan pek çok eşya bulunuyor. Başında Z harfi bulunan eşya isimleri de merak edilen konular arasında. Peki, Z harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? İşte detaylar…
Günlük hayatta kullandığımız ve göz önünde bulunan birçok eşya çeşidi olmaktadır. Ancak kimi zaman bulmacalarda ve ya çeşitli kelime oyunlarında belirli bir harf ile başlayan eşya ismi sorulmaktadır. Başında Z harfi bulunan eşya isimleri de merak edilen konular arasındadır. Z harfi ile başlayan 14 kelime bulunmaktadır.
Z HARFİ İLE EŞYA İSİMLERİ
- Zamk
- Zarf
- Zar
- Zemberek
- Zeytinlik
- Zembil
- Zıbın
- Zımpara
- Zımba
- Zift
- Zil
- Zincir
- Zümrüt
- Zurna
Z İLE BAŞLAYAN BAZI EŞYALAR VE ANLAMLARI
Zamk: Ağaçların kabuklarından sızarak donar ve eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır. Renksiz ya da sarı kırmızı bir renge sahiptir.
Zar: Tavla gibi çeşitli sıralı oyunlarda kullanılır. Kemik, fildişi ve ya plastik gibi maddelerden yapılır ve küp şeklindedir. Her bir yüzünde, 1den 6ya kadar sayılar ve ya benekler bulunur.
Zarf: Kâğıttan kese.
Zemberek: Saatlerin parçalarını harekete geçiren bölüme denir.
Zembil: Hasırdan örülen saplı bir çeşit torba
Zeplin: Hava gemisi, kendi gücü ile havada dolaşabilen aerostat ya da havadan hafif olan uçaktır.
Zımba: Kağıt, mukavva, kayış, maden gibi malzemelere delik açmaya yarar. Açtığı bu delik içerisine kağıtları bir arada tutmak için metalden bir tel bırakır.
Zımpara: Sert alümin billurları kapsar ve aşındırıcı özelliğine sahiptir. Zımpara taşı ise aşındırıcı taneciklerin bağlayıcılar ile birbirlerine bağlanması sonucu oluşur.
Zıpkın: Büyük balıkları avlamaya yarayan ucu çengelli bir mızrak
Zırh: Savaşlarda kılıç, ok, süngü gibi silahlardan korunmak amacıyla giyilen, demir levhalardan yapılmış korunma giysisi
Zift: Katran gibi organik maddelerin buharlaşması veya damıtılması sonucu elde edilen, az ısıyla eriyen, katı, kara, parlak bir madde
Zil: Parmaklara ya da tefin kasnağındaki deliklere takılan ve ses çıkarmak için kullanılan yuvarlak, metal nesne
Zincir: Metal halkaların birbirine geçmesi ile oluşan bağ
Zurna: Nefesli bir çalgı
Zümrüt: Yeşil, saydam bir süs taşı.