Yüzyılın don olayı sonrası fırsatçılık tepkisi: Elimde liste var, şeftali 120 lira olmaz

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Elazığ'da bu yıl ilkbaharda yaşanan ve "Yüzyılın en büyük don olayı" olarak kayıtlara geçen soğuk hava felaketi, meyve üretimini bitirme noktasına getirdi. Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Rıza Gündüz, don nedeniyle Elazığ'da bu yıl neredeyse hiç meyve olmadığını, sadece sebzede üretimin sürdüğünü söyledi. Ürün açığını kapatmak için Mersin ve Tokat gibi illerden meyve getirildiğini belirten Gündüz, fırsatçılığa dikkat çekerek, "Elimde fiyat listesi var. Şimdiye kadar 120 liraya şeftali yoktu. Fiyatı 20 veya 30 lira olması gerekirken şimdi 120 lira. Onlar da fırsatçılık yapıyorlar. Böyle açık da söylüyorum" dedi.



"Bölgeye hitap ediyoruz"

60 yıldır sektörde olduğunu belirten Başkan Gündüz, ilkbaharda yaşanan don olayını ilk kez gördüğünü vurgulayarak, ''Burada 83 tane dükkan var. Bölgeye hitap ediyoruz. Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Sivas'tan bile gelenler var. Elazığ tarım yeri, üretici bölgesi. Hemen hemen doğunun Akdeniz'idir diyebiliriz. Bu sene sadece sebze var. Don olayından dolayı Elazığ'da meyve kesinlikle yok. Çiftçilerden aldığımızı bilgilere göre yüzde 10 ile 20 arasında beklenti var. Ben hayatımda böyle bir don olayı görmedim, yüz yılın olayı. 60 yıldır bu işin içindeyim bazen güz mevsiminde üzümler donardı ama böyle ilkbaharda don olayını hiç görmedim. Bir anda her şey yerle bir oldu. Ne bağ kaldı ne erik kaldı ne badem kaldı. Dolayısıyla bu sefer don olmayan yerlerde pahalılık oldu'' diye konuştu.







''Meyve fiyatlarının atışı bizden kaynaklanmıyor, her şey ispatlı"

Ürün açığını kapatmak için Mersin ve Tokat gibi illerden meyve getirildiğini belirten Gündüz, fırsatçılığa dikkat çekerek, "Bize Mersin'den, Tokat'tan sebze ve meyve geliyor. Bunlar da biraz fırsatçılık yaptılar. Şimdiye kadar 120 liraya şeftali yoktu. 20 veya 30 lira olması gerekirken şimdi 120 lira. Onlar da fırsatçılık yapıyorlar. Böyle açık da söylüyorum. Meyve olarak Anamur muzu 60 liraya geliyor. Bu muz fiyatı geçen sene 500-600 lira iken, bu sene 2 bin lira olmuş. Limon aşırı derecede pahalandı. Limon geçen sene kurudu. Meyve fiyatlarının atışı bizden kaynaklanmıyor. Zaten bizim bir şeyimizi yok ki bizden kaynaklansın. Her şey ispatlı. Mersin'in fiyatını sorsunlar, internetten şeftalinin fiyatına bir baksınlar. Eğer orada şeftali 50 liradan satılıyor ve biz de onu 110 liraya satıyorsak. Belediye gelip bizim bütün dükkanlarımızı kapatsın. Orada 100 liraysa biz de burada 110 liraya satıyoruz. Bu kesinlikle sebze halindeki arkadaşlarımızdan kaynaklanmıyor" şeklinde konuştu.

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Öte yandan, don olayından sonra yapılan incelemelerde nar ağaçları başta olmak üzere bir çok meyvenin çürüdüğü anlar görüntülendi.