GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYüzlerce yıllık bayram geleneği "ziyrat" yaşatılıyor
HaberlerGündem Haberleri Yüzlerce yıllık bayram geleneği "ziyrat" yaşatılıyor

Yüzlerce yıllık bayram geleneği "ziyrat" yaşatılıyor

27.05.2026 - 01:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yüzlerce yıllık bayram geleneği "ziyrat" yaşatılıyor

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde yüzlerce yıllık bayram geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

23’üncü Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in memleketi olan Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde her bayram arife gününde mezarlık ziyaretlerinin ardından gerçekleştirilen "ziyrat" geleneği kapsamında vatandaşların evlerinde hazırladığı helva ile "bişi" olarak adlandırılan yufka ekmekler bir araya getirilerek yeniden pay ediliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketine gelen Mehmet Ali Şahin de köy sakinleriyle bir araya gelerek bayramlaştı ve hasret giderdi. Bohça içerisinde mendile sarılarak hazırlanan helva ve yufka ekmekten payını alan Şahin, yaptığı konuşmada Ekincik köyünün bu geleneği yaşatan nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirtti. Geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çeken Şahin, çocuklara öğretilerek yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüzlerce yıllık bayram geleneği ziyrat yaşatılıyor

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Yasin-i Şerif okunmasının ardından gerçekleştirilen "ziyrat" etkinliğine Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile köy sakinleri katıldı.

Güncel Haberler

Yüzlerce yıllık bayram geleneği "ziyrat" yaşatılıyor
#Gündem

Yüzlerce yıllık bayram geleneği "ziyrat" yaşatılıyor

Dünyada yemek için en iyi 15 yerden biri Türkiye'de bu ilçe! Gözlerden uzak gastronomi hazinelerinden biri
#Gündem

Dünyada yemek için en iyi 15 yerden biri Türkiye'de bu ilçe! Gözlerden uzak gastronomi hazinelerinden biri

Bayram tatili için ilçeye akın ettiler, nüfus 10 kat arttı
#Gündem

Bayram tatili için ilçeye akın ettiler, nüfus 10 kat arttı