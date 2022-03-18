YÃ¼zde 50 indirimi duyan koÅŸtu Ezilme tehlikesi geÃ§irenler var...

Yenimahalle ilÃ§esindeki GÃ¼zelyaka Mahallesi'ndeÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen, daha Ã§ok ev eÅŸyalarÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â maÄŸazada, ilk gÃ¼ne Ã¶zel tÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerde yÃ¼zde 50 indirim uygulandÄ±.

Ä°ndirimden faydalanmak isteyen vatandaÅŸlar aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. MaÄŸazanÄ±n Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruk oluÅŸturanlar kepenklerin aÃ§Ä±lmasÄ±yla birlikteÂ iÃ§eriye girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada bÃ¼yÃ¼k izdiham oluÅŸtu. BazÄ± kiÅŸiler ezilme tehlikesi geÃ§irdi. Ä°ndirimli Ã¼rÃ¼nlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarÄ±ÅŸÄ±rken, iÃ§eride de izdiham yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.





