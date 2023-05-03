Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanımı devam ediyor. YSK'nın paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı.