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Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında kullanılan güncel oy sayılarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı.

03.05.2023 - 00:38 | | DHA
Yurtdışında kullanılan güncel oy sayıları açıklandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanımı devam ediyor. YSK'nın paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı.

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